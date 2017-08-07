Бывший солист группы «Иванушки International» Олег Яковлев похоронен на Троекуровском кладбище на 40-й день после смерти.

В последний путь проводить артиста собрался узкий круг его родных и близких — всего порядка 20 человек. Среди них был также продюсер Игорь Матвиенко. Как сообщает BFM.RU, белую урну с прахом артиста захоронили в могиле, украшенной еловыми ветками и белыми хризантемами. В последний путь певца проводили продолжительными аплодисментами.

Олег Яковлев умер 29 июня на 48-м году жизни в одной из столичных клиник после продолжительной болезни и был кремирован.