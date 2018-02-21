Общественная палата вступилась за право россиян есть колбасу

Члены Общественной палаты считают, что Минздрав занимается дискриминацией продуктов питания в своей стратегии здорового образа жизни (ЗОЖ). Они попросили ведомство и правительство доработать документ, сообщает газета РБК.

По словам журналистов, рекомендации по корректировке документа уже были направлены вице-премьерам Ольге Голодец, Аркадию Дворковичу и Сергею Приходько.

Стратегия Минздрава предусматривает необходимость сократить потребление гражданами «вредных» продуктов питания, алкоголя, а также снизить число курильщиков. Помимо этого, предлагается ограничить рекламу таких продуктов, маркировать их, а также повысить акцизы на алкоголь и сигареты.

В письме Общественной палаты указывается на то, что принципы ЗОЖ не должны сопровождаться «дискриминацией» отдельных пищевых продуктов, в том числе колбасы и сладостей. По мнению общественников, акцент надо делать не на ограничениях, а на популяризации здорового питания.

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