Автобус и машина ДПС столкнулись на западе Москвы

В столичном районе Ново-Переделкино столкнулись патрульный автомобиль ДПС и рейсовый автобус. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного управления ГИБДД.

«На пересечении улицы Скульптора Мухиной и улицы Федосьино произошло столкновение служебной машины ГИБДД и рейсового автобуса. Инспекторы ДПС сейчас осматривают медики скорой помощи», — цитирует агентство своего собеседника.

Пострадавший инспектор был эвакуирован санитарным вертолетом.

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