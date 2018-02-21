Автобус и машина ДПС столкнулись на западе Москвы
В столичном районе Ново-Переделкино столкнулись патрульный автомобиль ДПС и рейсовый автобус. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного управления ГИБДД.
«На пересечении улицы Скульптора Мухиной и улицы Федосьино произошло столкновение служебной машины ГИБДД и рейсового автобуса. Инспекторы ДПС сейчас осматривают медики скорой помощи», — цитирует агентство своего собеседника.
Пострадавший инспектор был эвакуирован санитарным вертолетом.
Ранее портал iz.ru сообщал об инциденте в Санкт-Петербурге — мужчина на джипе въехал в пешеходный подземный переход у входа на станцию метро «Московская».