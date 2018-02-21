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Двое рабочих погибли на пункте приема металла в Нижегородской области

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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В Нижегородской области при резке металла произошел хлопок без последующего возгорания. Жертвами инцидента стали два человека. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Инцидент произошел на пункте приема металла в промышленной зоне города Дзержинска. На место оперативно выехали спасатели, пожарные и медики, всего 37 человек и 11 единиц техники.

Личности погибших и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

По факту гибели рабочих возбуждено уголовное дело о нарушении требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц. В ходе расследования «руководителям предприятия, допустивших смерть рабочих, будет дана принципиальная юридическая оценка», сообщает агентство «РИА Новости».

Ранее 21 февраля портал iz.ru сообщал о пожаре на фабрике фарфора в Подмосковье.

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