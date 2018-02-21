Прямой эфир

Беспилотный «КамАЗ» представят на конференции в Казани

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Беспилотный автомобиль «КамАЗ», разработкой которого занимаются в Университете Иннополис, продемонстрируют участникам Международной научно-практической конференции в Казани.

Мероприятие посвящено интеллектуальным транспортным системам. На ITS Forum-Kazan приедут представители девяти стран, в том числе Бельгии, Германии и Франции. В программе значится визит в Университет Иннополис, где гостям и экспертам покажут разработку беспилотного автомобиля «КамАЗ», сообщает ИА «Татар-информ».

Конференция стартует 27 февраля и будет продолжаться два дня. Свое участие в форуме подтвердили представители Volvo, Ertico ITS Europe, Ростеха и Московского автомобильно-дорожного государственного технического университета.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
«Вертолеты России» создадут беспилотный «авиагрузовик»
Беспилотное такси «Яндекса» проехало по улицам Москвы

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017