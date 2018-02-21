Беспилотный «КамАЗ» представят на конференции в Казани

Беспилотный автомобиль «КамАЗ», разработкой которого занимаются в Университете Иннополис, продемонстрируют участникам Международной научно-практической конференции в Казани.

Мероприятие посвящено интеллектуальным транспортным системам. На ITS Forum-Kazan приедут представители девяти стран, в том числе Бельгии, Германии и Франции. В программе значится визит в Университет Иннополис, где гостям и экспертам покажут разработку беспилотного автомобиля «КамАЗ», сообщает ИА «Татар-информ».

Конференция стартует 27 февраля и будет продолжаться два дня. Свое участие в форуме подтвердили представители Volvo, Ertico ITS Europe, Ростеха и Московского автомобильно-дорожного государственного технического университета.