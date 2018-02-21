Екатерина Андреева прояснила слухи о своем уходе из программы «Время»

Телеведущая Екатерина Андреева опровергла информацию о своем уходе из программы «Время», отметив, что продолжит работу в эфирах, рассчитанных на другие часовые пояса.

По словам диктора, «Время» для нее «никогда не закончится».

«Мое «Время» закончиться не может — от Волги и до Енисея — я веду «Время» на всю страну. А Москва, как известно, это не вся Россия. Вся Россия гораздо больше, чем Москва!» — написала телеведущая в Instagram.

Ранее в СМИ появились слухи об уходе Андреевой из программы «Время».

Руководство «Первого канала» данные сообщения опровергло, отметив, что телеведущая будет вести эфиры, но из новой студии, а программы с ее участием будут выходит в эфир на других часовых поясах и по субботам.

Программу, рассчитанную на московские эфиры будет вести заместитель генерального директора «Первого канала» Кирилл Клейменов, который вернется во «Время» после 10-летнего перерыва.

Екатерина Андреева ведет программу «Время» более 20 лет. Впервые в эфир она вышла в 1997 году. В следующем году ее назначили постоянной ведущей программы. До этого она вела регулярные новостные выпуски, выходившие по утрам и по вечерам.

Андреева неоднократно признавалась самой популярной и самой красивой ведущей России. Так, в 1999 году диктора «Времени» по итогам интернет-опроса назвали красивейшей российской телеведущей.

В 2006 году Екатерина Андреева была награждена орденом Дружбы. Через год стала лауреатом премии ТЭФИ в номинации «Ведущий информационной программы».