«Первый канал» рассказал о работе Андреевой в программе «Время»

Руководство «Первого канала» опровергло данные об уходе телеведущей Екатерины Андреевой из новостной программы «Время». Андреева по-прежнему будет вести эфиры, но из новой студии, с применением современных технологий. Программы с ее участием будут выходит в эфир на других часовых поясах и по субботам, передает «Газета.ру».

Сама телеведущая прокомментировала слухи о своем уходе из программы «Время».

«Мое «Время» закончиться не может — от Волги и до Енисея — я веду «Время» на всю страну. А Москва, как известно, это не вся Россия. Вся Россия гораздо больше, чем Москва!» — приводит ее слова RT.

Накануне портал iz.ru сообщил, что программа «Время» на «Первом канале» переехала в новую студию. 25 февраля на российском телевидении начнет вещание первый студенческий телеканал.