В Госдепе США подсчитали потери России от совранных военных контрактов

Потери российских предприятий военно-промышленного комплекса из-за американских санкций могли превысить $3 млрд. Об этом заявила официальный представитель Государственного департамента США Хизер Нойерт.

Ограничения в адрес России, Ирана и КНДР в рамках закона «О противодействии противникам Америки посредством санкций» вступили в силу 2 августа.

«Прекращение таких сделок, по сути, является наказанием. Зачем? Потому что это означает, что меньше денег уходит в российский бюджет. Таким образом, это можно считать успехом в части привлечения России к ответственности», – цитирует Нойерт «РИА Новости».

11 февраля министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал санкции США против оборонно-промышленного комплекса РФ нечистоплотной конкуренцией.

Он добавил, что США предлагают странам Латинской Америки, Азии и Африки отказываться от закупок вооружения из России.