Прямой эфир

В Госдепе США подсчитали потери России от совранных военных контрактов

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Потери российских предприятий военно-промышленного комплекса из-за американских санкций могли превысить $3 млрд. Об этом заявила официальный представитель Государственного департамента США Хизер Нойерт.

Ограничения в адрес России, Ирана и КНДР в рамках закона «О противодействии противникам Америки посредством санкций» вступили в силу 2 августа.

«Прекращение таких сделок, по сути, является наказанием. Зачем? Потому что это означает, что меньше денег уходит в российский бюджет. Таким образом, это можно считать успехом в части привлечения России к ответственности», – цитирует Нойерт «РИА Новости».

11 февраля министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал санкции США против оборонно-промышленного комплекса РФ нечистоплотной конкуренцией.

Он добавил, что США предлагают странам Латинской Америки, Азии и Африки отказываться от закупок вооружения из России.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Госдеп США не исключил введения санкций против 13 россиян из «списка Мюллера»
Тиллерсон рассказал о возможных допсанкциях в отношении россиян

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017