Россия потребовала улучшить условия содержания Ярошенко

Российские дипломаты потребовали от США улучшить условия содержания летчика Константина Ярошенко, который был осужден на 20 лет лишения свободы и отбывает наказание в американской тюрьме. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на посольство России в Вашингтоне.

«Потребовали от американской стороны обеспечить соблюдение гуманных условий содержания Константина Ярошенко, который испытывает серьезные проблемы со здоровьем. По-прежнему настаиваем на возвращении российского гражданина на родину по гуманитарным основаниям», — рассказали в посольстве.

Ранее стало известно, что Ярошенко ужесточили условия содержания в тюрьме. 22 января заключенных прекратили выпускать на прогулки и запретили приобретать продукты питания и лекарства в местном магазине. В семье летчика надеются на поддержку МИДа России. Заместитель главы МИДа России Сергей Рябков отметил, что «судьба наших соотечественников — всегда на первом плане», и добавил, что МИД России всегда делает всё возможное, чтобы вернуть граждан РФ на родину.

Константин Ярошенко был похищен в Либерии в конце мая 2010 года и переправлен в CША за якобы имевший место «преступный сговор с целью контрабанды крупной партии кокаина». В 2011 году он был приговорен к 20 годам заключения. Летчик стал первым россиянином, которого похитили на территории третьей страны спецслужбы Соединенных Штатов.