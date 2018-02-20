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Художник по костюмам «Ленфильма» умерла на 80-м году жизни

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Фото: ТАСС/Александр Демьянчук
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Художник по костюмам киностудии «Ленфильм» Галина Деева, работавшая над созданием десятков картин, ушла из жизни в возрасте 79 лет. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу студии.

Деева родилась в Ленинграде и всю творческую жизнь была связана с «Ленфильмом». Она создавала костюмы к историческим картинам («Пиковая дама», «Даурия», «Король Лир»), фильмам о современности («Барак», «Страсти по Владимиру», «Снегурочку вызывали?»). Последней ее работой стала сказка «Самый рыжий лис».

Художница активно сотрудничала с режиссером Алексеем Учителем. Вместе с ней были сделаны картины «Пленный», «Край», «Суходол», «Долгая счастливая жизнь» и другие.

Ранее портал iz.ru сообщал, что «Ленфильм» простился со своим главным редактором — вдовой Алексея Германа-старшего Светланой Кармалитой.

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