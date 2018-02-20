Венгрия пересмотрит критерии отбора на ОИ после курьеза с фристайлисткой

Национальный олимпийский комитет Венгрии пересмотрит критерии отбора атлетов на Олимпийские игры после курьезного случая с фристайлисткой Элизабет Мариан Суэйни.

Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление пресс-службы НОК Венгрии.

20 февраля завершились соревнования фристайлисток в дисциплине хафпайп, где Суэйни, родившаяся в США, но представляющая команду Венгрии, заняла последнее, 30-е место.

По правилам в данной дисциплине спортсмены должны выполнять прыжки и сложные трюки на специальной вогнутой конструкции (хафпайпe). Суэйни во время заезда проехала по хафпайпу, выполнив самый простой трюк аллeй-уп (лыжник, едущий вверх, разворачивается на 180 градусов).

33-летняя Суэйни не является профессиональной спортсменкой. Для попадания на Олимпиаду ей было необходимо несколько раз войти в тридцатку лучших на этапах Кубка мира. Спортсменка выступала только в тех стартах, где число участников не превышало 29 человек. Выполнив необходимый норматив, американка пробилась на Олимпийские игры, пишет «Газета.Ру».

В Федерации лыжного спорта Венгрии заявили, что до Игр в Пхенчхане не знали, как выступает Суэйни, и отметили, что спортсменка сама профинансировала свою подготовку к Олимпиаде.

Ранее портал iz.ru сообщал, что украинский фристайлист Александр Абраменко и россиянин Илья Буров обнялись на Олимпиаде в Пхенчхане. Российский спортсмен рассказал, что обрадовался победе украинца и поздравил его.





