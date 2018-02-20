Улицу в Москве назовут в честь баскетбольного тренера Гомельского

Проектируемый проезд № 5505, расположенный в Хорошевском районе Москвы между Ленинградским проспектом и улицей Авиаконструктора Микояна, будет назван в честь баскетбольного тренера, президента клуба ЦСКА Александра Гомельского.

Такое решение принял президиум столичного правительства на заседании 20 февраля, передает агентство городских новостей «Москва».

Кроме того, проектируемый проезд № 6643 в районе проспекта Вернадского на западе столицы будет переименован в улицу Семенова-Тян-Шанского в честь знаменитого географа.

Еще две улицы в районе проспекта Вернадского будут названы в честь путешественника, исследователя Средней и Центральной Азии Михаила Певцова и метеоролога Александра Воейкова.

В середине января сообщалось, что улицу на севере Москвы назовут в честь советского актера Юрия Никулина, а сквер в Елисеевском переулке получит название в честь певца и композитора, народного артиста СССР Муслима Магомаева.