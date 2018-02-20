Прямой эфир

Улицу в Москве назовут в честь баскетбольного тренера Гомельского

0
Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Проектируемый проезд № 5505, расположенный в Хорошевском районе Москвы между Ленинградским проспектом и улицей Авиаконструктора Микояна, будет назван в честь баскетбольного тренера, президента клуба ЦСКА Александра Гомельского.

Такое решение принял президиум столичного правительства на заседании 20 февраля, передает агентство городских новостей «Москва».

Кроме того, проектируемый проезд № 6643 в районе проспекта Вернадского на западе столицы будет переименован в улицу Семенова-Тян-Шанского в честь знаменитого географа.

Еще две улицы в районе проспекта Вернадского будут названы в честь путешественника, исследователя Средней и Центральной Азии Михаила Певцова и метеоролога Александра Воейкова.

В середине января сообщалось, что улицу на севере Москвы назовут в честь советского актера Юрия Никулина, а сквер в Елисеевском переулке получит название в честь певца и композитора, народного артиста СССР Муслима Магомаева.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
ГД предлагает назвать улицу в «новой Москве» именем Михаила Задорнова
Улицу в Москве назовут в честь основателя самбо

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017