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Тургенев навсегда

В Москве состоялась премьера спектакля, посвященного 200-летию со дня рождения великого русского писателя
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Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников
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На сцене Театра имени Маяковского состоялась премьера спектакля «Тургенев. Сегодня!». Постановка в рамках проекта «Театральная Россия» стала посвящением великому русскому писателю в преддверии 200-летнего юбилея.

На премьеру собралась самая разная публика — от членов правительства до юных зрителей, пришедших с родителями. Открывающее череду юбилейных торжеств мероприятие продемонстрировало, что интерес к Тургеневу по-прежнему велик. Вышедший перед показом на сцену министр культуры Владимир Мединский не преминул заметить, что зал переполнен.

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— Иван Сергеевич Тургенев — не только великий писатель, но и оригинальный мыслитель, государственник, человек, работавший в самых разных, зачастую очень неожиданных сферах деятельности, — сказал Владимир Мединский. — Он оставил яркий след в российской литературе и в общественной мысли. Этот спектакль — своего рода коллаж из произведений Тургенева, размышлений о Тургеневе, его идей и жизненных событий.

Для режиссера Глеба Черепанова, поставившего в МХТ имени Чехова хитовые «Контрабас» и «Удивительное путешествие кролика Эдварда», спектакль про Тургенева стал поиском ответа на вопрос: кем является Тургенев для наших современников? Ответ он искал, пробуя разные формы выражения. Здесь — и песни, и танцы, и модная ныне видеопроекция, и театр теней. Экспериментируя с материалом, режиссер даже предложил актерам читать рэп о нигилистах и ретроградах.

Молодой драматург Мария Виткина написала пьесу о Тургеневе, в которую включила тексты из мемуаров и писем писателя, а также его семьи, друзей, коллег и современников. В спектакле появляются Некрасов, Гоголь, Фет, Достоевский и даже Пушкин. Исследуя психологию Ивана Сергеевича, авторы копнули глубоко, начав повествование с детства, когда жестокая мать относилась к маленькому Ване как к крепостному. Женщины сыграли важную роль в судьбе Тургенева. В спектакле рассказывается о рубцах на сердце, оставленных первой неудачной любовью. Хотя и дальше у Ивана Сергеевича с барышнями дело не складывалось. Роман с Полиной Виардо стал чуть ли не самым ярким событием в его жизни, но певица не оставила ради писателя своего мужа.

Художник-постановщик Алексей Лобанов застроил пространство сцены белыми дверьми. Из них выходят герои Тургенева, в них же и исчезают. О появлении персонажей оповещают светящиеся надписи с названием произведений: «Ася», «Отцы и дети», «Хорь и Калиныч», «Первая любовь»... Сам Иван Сергеевич становится то участником происходящего, то невольным свидетелем.

Роль писателя исполнил Анатолий Руденко. Ему не клеили бороду, не накладывали грим. В белом костюме-тройке он играл Тургенева с детства до старости. Зато остальные актеры — Любовь Руденко, Елена Дудина, Джульетта Геринг, Василиса Кузьмина, Григорий Трапезников, Артем Черкаев, Эдуард Кашпоров  — воплотили по несколько образов. 

Спектакль «Тургенев. Сегодня!» увидят зрители 18 регионов центральной России. А киноверсия постановки в день юбилея писателя, 9 ноября, будет показана в кинотеатрах по всей стране.

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