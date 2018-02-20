Семья похитителей туй осуждена в Псковской области

Мать и двое ее сыновей осуждены за 39 краж декоративных деревьев с дачных участков в Псковской области, злоумышленникам удалось выкопать на чужих участках почти 200 туй.

По данным прокуратуры, весной и летом 2017 года родственники объезжали дачные поселки в Пыталовском, Псковском и Печорском районах. Их интересовали только участки, где посажены туи. Мать и двое сыновей дожидались момента, когда на даче никого не будет, проникали на участок и выкапывали декоративные деревья, сообщает «Псковское агентство информации».

На некоторые участки злоумышленники возвращались после первой кражи. Общий ущерб потерпевшим оценивается более чем в 300 тыс. рублей.

Суд назначил мужчинам по 1 году 10 месяцам исправительных работ с удержанием 15% дохода в пользу государству, их мать получила 2 года условно.