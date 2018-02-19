Жители и компании Пскова подарили библиотеке 500 новых книг

Псковская областная универсальная научная библиотека пополнила свой фонд на 500 изданий, участвуя в масштабной акции «Дарите книги с любовью».

Акция проходила с 12 по 18 февраля. Сотрудники разместили площадки для сбора книг в фойе областной библиотеки и в Псковской областной библиотеки для детей и юношества. В мероприятии поучаствовали организации, благотворительные фонды и частные лица, сообщает «Псковской агентство информации».

В числе дарителей оказалось издательство «Питер». Которое прислало «Живой календарь с дополненной реальностью на 2018 год» с картинами Алекса Андреева. Более 40 книг передал литературный критик, член жюри литературной премии «Ясная Поляна» Валентин Курбатов.

В библиотеке будут продолжать сбор книг, акция продлится до середины апреля.