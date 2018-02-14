Несколько десятков деревьев незаконно вырубили в центре Краснодара

В Краснодаре следователи выясняют обстоятельства незаконной рубки зеленых деревьев. По данным прокуратуры, в центре города, на улице Путевой неизвестные уничтожили 33 дерева ценных лиственных пород второй группы (клен ясенелистный, шелковица, плодовые и др.).

Общая сумма нанесенного ущерба превышает 6,3 млн рублей, сообщают «Кубанские новости». Возбуждено уголовное дело о вырубке насаждений в особо крупном размере.

11 января портал iz.ru рассказал, что нарушителя обязали выплатить почти 2 млн рублей за незаконную вырубку леса в Белевском районе Тульской области. Нарушитель нанял двух работников, которые не знали о том, что на работы не получено разрешение.