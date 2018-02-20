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Обвиняемый в теракте в Стокгольме гражданин Узбекистана дает показания

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Фото: REUTERS/TT News Agency/Janerik Henriksson
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Гражданин Узбекистана Рахмат Акилов, обвиненный в совершении в апреле теракта в Стокгольме, при котором погибли пять человек, начал давать показания.

Процесс начался 13 февраля и продлится до 9 мая.

Акилов уже заявил суду, что хотел, чтобы Швеция перестала участвовать в борьбе с ИГ («Исламское государство», запрещено в РФ).

Сама группировка не взяла на себя ответственности за действия гражданина Узбекистана, сообщает «РИА Новости».

7 апреля в центре Стокгольма грузовик, принадлежащий компании «Спендрупс» и находящийся в угоне, совершил наезд на пешеходов. Пять человек погибли, 15 получили травмы.

По делу был задержан предполагаемый водитель — 39-летний Рахмат Акилов. МИД Узбекистана позднее подтвердил связь Акилова с террористической группировкой ИГ.

Также Акилова признали психически здоровым.

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