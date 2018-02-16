Брейвик впервые заявил о раскаянии за двойной теракт в Норвегии

Террорист Андерс Брейвик, организовавший двойной теракт в Норвегии, впервые заявил о раскаянии за совершенные им действия.

«Я сожалею о действиях, которые предпринял 22 июля 2011 года, и, если бы это было возможно, сделал бы так, чтобы тех событий никогда не случилось», — приводит выдержки из письма издание Verdens Gang.

Ранее норвежский террорист заявлял, что изменил взгляды и стал сторонником мирной борьбы за национал-социализм.

22 июля 2011 года в Осло произошел двойной теракт. Сначала прогремел взрыв у комплекса правительственных зданий в центре норвежской столицы. Через несколько часов мужчина в полицейской форме открыл стрельбу в молодежном лагере. Жертвами стали 77 человек — 69 были убиты на острове Утёйя, восемь погибли при взрыве в Осло, 151 человек получил ранения.

Сразу же после своего задержания норвежец признался в совершении терактов, однако виновным себя не считал. Он неоднократно высказывался о том, что пошел на преступления, чтобы остановить падение норвежской культуры в рамках права на самооборону и борьбы против мультикультурализма.

В 2012 году суд приговорил преступника к 21 году лишения свободы с возможностью продления срока еще на пять лет неограниченное число раз.