Жительница Саратова отсудила у пластических хирургов 1 млн рублей

Жительнице Саратова удалось выиграть суд против пластических хирургов. Клиника должна заплатить бывшей пациентке компенсацию в 1 000 084 рубля.

Как уточняет ИА «Взгяд-инфо», женщина осталась недовольна результатами операции по увеличению груди. Выяснилось, что хирургическое вмешательство даже нанесло здоровью пациентки вред средней степени тяжести.

В суде ей удалось доказать свою правоту. В областной прокуратуре сообщили о выводах экспертизы, которая выяснила, что связь между некачественными медицинскими услугами и ухудшением здоровья женщины действительно есть. В итоге суд обязал ответчиков возместить женщине моральный и материальный ущерб.

Летом 2017 года депутат Госдумы Виталий Милонов выступил за запрет рекламы операций по установлению грудных имплантов. По мнению парламентария, пластическая хирургия всё больше отдаляется от медицины и превращается в бизнес, зарабатывающий на стремлении женщин соответствовать навязанным стандартам красоты.