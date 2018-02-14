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«Женщина-кошка» заявила, что никогда не делала пластических операций

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Фото: youtube.com
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Светская львица Джоселин Вилденштейн, известная как «женщина-кошка», заявила, что никогда не делала пластических операций. Свою необычную форму лица она объяснила «швейцарским происхождением». 

Жених 77-летней Вилденштейн отметил, что «не понимает» публикаций в прессе, в которых его невесту называют «женщиной-кошкой» и приписывают ей любовь к пластической хирургии.

Он подчеркнул, что Вилденштейн «никогда не делала ничего, чтобы изменить свою внешность», — передает The Daily Mail TV.

Как отмечается на сайте канала, Вилденштейн дала первое телевизионное интервью за последние 20 лет. В нем, помимо отсутствия пластических операций, она также заявила о своем сходстве с Бриджит Бардо.

«Это просто дико. Обычно, когда мы идем во французский ресторан или какое-нибудь другое место, ко мне подходят и говорят: «Привет, Бриджит», — рассказала женщина. 

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