Массовое ДТП заблокировало дорогу под Нижним Тагилом

Восемь автомобилей столкнулись на трассе возле села Большая Лая под Нижним Тагилом, из-за затруднения в движении образовалась многокилометровая пробка.

По данным очевидцев, столкнувшиеся иномарки были хаотично разбросаны по дороге. При этом один автомобиль слетел в кювет. Протяженность пробки достигала семи километров, и машины долго стояли без движения, сообщает «ТагилСити.Ру».

Автомобилисты сообщают, что пострадавших в аварии нет. Точные причины дорожно-транспортного происшествия не называются, однако местные жители сообщают, что проезжая часть скользкая и покрыта снегом.