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Легковой автомобиль столкнулся с поездом в Оренбуржье

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Фото: РИА Новости/Павел Лисицын
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ДТП произошло на железнодорожном переезде в городе Кувандыке Оренбургской области, столкнулись легковой автомобиль и поезд, сообщили в правоохранительных органах.

На сайте регионального главка полиции сообщается, что в аварии погиб один человек. «На Кашкукском нерегулируемом переезде 191-го км ЮУЖД произошло столкновение пассажирского поезда «Оренбург–Нижневартовск» и легкового автомобиля ВАЗ-2112», – уточнили в полиции.

Водитель «ВАЗа» допустил выезд на переезд без шлагбаума при включенном предупреждающем о приближении поезда красном сигнале светофора. 45-летний водитель легковушки скончался на месте ДТП.

Ранее сообщалось, что 17 февраля туристический автобус столкнулся со скоростным поездом на перегоне Зеленогорск–Рощино.

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