Интернет «похоронил» Сталлоне и Шварценеггера с разницей в два часа

С разницей в пару часов интернет «похоронил» двух актеров. Первый незаслуженный некролог получил Сильвестр Сталлоне. Российская соцсеть написала о его смерти якобы от рака простаты. Реалистичности сообщениям добавило фото с сильно осунувшимся актером. Позднее оказалось, что это просто образ и грим для фильма.

Вторым незаслуженно погибшим оказался Арнольд Шварценеггер. Один и тот же Telegram-канал сначала «похоронил» Арни, а потом «воскресил». Наверное, с Терминатором это обычная история.