Возобновление полетов между РФ и Египтом откладывается

Возобновление прямого авиасообщения между Москвой и Каиром откладывается. В Минавиации Египта сообщили, что первые рейсы стартуют не раньше апреля. Начать полеты планировалось в феврале, но билеты нельзя купить и забронировать.

МИД Египта направило в Москву специалиста, чтобы прояснить ситуацию. При этом авиакомпния EgyptAir заявила, что готова начать регулярные рейсы в Москву уже сегодня. Минтранс РФ призывает все ведомства ускорить процесс возобновления полетов.