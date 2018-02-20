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Патрушев раскритиковал программу по патриотическому воспитанию молодежи

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Фото: ТАСС/Михаил Джапаридзе
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Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев считает, что госпрограмма по патриотическому воспитанию молодежи на 2016–2020 годы ориентирована на количество мероприятий, а не на качество. Такое мнение он высказал во вторник, 20 февраля, на совещании в Ростове-на-Дону.

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Патрушев добавил, что она не решает масштабного увеличения количества патриотов и противодейсвтия экстремизму.

«Деятельность многих военно-патриотических объединений и клубов не имеет единой стратегии, характеризуется ограниченными возможностями, незначительным масштабом охвата молодежи, а также слабыми перспективами развития», — цитирует его «РИА Новости».

13 декабря Госдума РФ в окончательном чтении приняла законопроект, расширяющий возможности для использования изображения государственного герба в быту.

Инициатива предоставляет гражданам и организациям возможность изображать герб РФ на сувенирной и подарочной продукции, использовать его на массовых мероприятиях, соревнованиях, съездах общественных организаций, а также в каких-то других случаях в повседневной жизни.

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