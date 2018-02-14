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Путин отметил особую роль отцов в воспитании сыновей

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Позиция отца имеет особое значение в воспитании мальчиков. Такое мнение выразил президент России Владимир Путин на встрече с участниками всероссийского форума «Наставник» в Ново-Огарево.

Соответствующее высказывание главы государства прозвучало после того, как победитель конкурса «Лучшие практики наставничества» в специальной номинации «Наставник чемпионов» Александр Дуймамет, который работает инженером-технологом по сварке третьей категории, сказал, что для него наставником является собственный отец.

«От родителей очень многое зависит. Но особенно, думаю, очень многое зависит для мальчиков от позиции отца», — приводит «РИА Новости» слова президента. 

Как отмечает агентство, Путин рассказал, что лично наблюдал за форумом «Наставник» и увидел, что на мероприятие «собралось столько много увлеченных своим делом людей и людей с богатой душой, открытым сердцем, что это не могло не радовать».

Портал iz.ru сообщал, что Путин ранее назвал форум «Наставник» интересным и нужным мероприятием. Глава государства выражал намерение лично присутствовать на форуме, но позднее скорректировал свои планы в связи с простудой. 

Форум по развитию профессиональной среды наставничества «Наставник-2018» организовало Агентство стратегических инициатив. Он проходит 13–15 февраля на ВДНХ. 

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