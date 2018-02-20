В Германии мужчину оштрафовали на €208 тыс. за жульничество в магазине

В Германии местного жителя оштрафовали на €208 тыс. за то, что он пробил на кассе в супермаркете телячью печень по цене фруктов. Об этом сообщает газета Suddeutsche Zeitung.

Инцидент произошел в декабре 2017 года в населенном пункте Ау-Хайдхаузен. Мужчина обернул телячью печень в пакет с фруктами и пробил покупку по более низкой цене. При этом такую махинацию он проделал четыре раза за месяц.

Свои мотивы 58-летний мужчина объяснить не смог. Большой размер штрафа объясняется зарплатой мужчины, которая составляет €24 тыс. в месяц.