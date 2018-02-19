Меркель выдвинула премьера земли Саар на должность генсека ХДС

Канцлер Германии Ангела Меркель выдвинула на должность генсека Христианско-демократического союза (ХДС) 55-летнюю Аннегрет Крамп-Карренбауэр.

Глава республики сообщила об этом в понедельник, 19 февраля.

«Я предложила кандидатуру Крамп-Карренбауэр, президиум и правление партии поддержали меня», — цитирует ее ТАСС.

Предшественник Крамп-Карренбауэр Петер Таубер покидает свой пост из-за проблем со здоровьем и волны критики за просчеты в предвыборной кампании перед выборами в Бундестаг.

На него возложили вину за потерю мест в парламенте. Парламентские выборы в Германии прошли 24 сентября 2017 года, однако правящий союз (ХДС/ХСС) не смог получить большинства из-за чего стал вопрос формирования коалиционного правительства.

Лишь 12 января альянс ХДС и Христианско-социального союза (ХСС) достиг предварительного соглашения с Социал-демократической партией Германии (СДПГ) о формировании нового правительства Германии.