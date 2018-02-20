Более 100 т суррогатного бензина изъято в Татарстане

В Казани задержана группа производителей некачественного бензина, которая продавала топливо на заправки Татарстана, Башкортостана и Нижегородской области.

Подозреваемые заключали договоры на поставку топлива, но вместо заводской продукции передавали суррогат. Производство некачественного бензина было обустроено на базе в Набережных Челнах. Процесс изготовления суррогата контролировал мужчина с профильным образованием и опытом работы в нефтеперерабатывающей области, сообщает ИА «Татар-информ».

Топливо подозреваемые отправляли на заправки трех регионов по поддельным документам. Силовики, нагрянувшие с проверкой, обнаружили более 100 т топлива и ингредиентов для его производства. По результатам экспертизы производимый бензин не соответствует ГОСТам и заявленному классу.

По факту незаконного предпринимательства возбуждено уголовное дело.