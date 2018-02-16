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Выпуск бензина наладят в Краснодарском крае

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Соглашение с нефтеперерабатывающими заводами подписали власти Краснодарского края, в регионе наладят выпуск автомобильного бензина и дизельного топлива.

В течение четырех лет объем переработки нефти на Ильском НПЗ будет увеличен в два раза, до 6,6 млн т. На Афипском заводе к 2022 году мощность увеличат с 6 млн до 9 млн т в год, при этом увеличится глубина переработки. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев отметил, что мощности заводов позволят удовлетворить потребности региона в топливе. При этом близость южных портов откроет хорошие возможности для экспорта, пишут «Кубанские новости».

Соглашение с Ильским нефтеперерабатывающим заводом стало одним из самых дорогих проектов программы Российского инвестиционного форума в Сочи и составило 67 млрд рублей.

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