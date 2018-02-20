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Лужков намерен поставлять гречку своего калининградского совхоза в Москву

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Фото: ТАСС/Невар Виталий
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Бывший столичный градоначальник Юрий Лужков сообщил, что готов начать поставлять в Москву гречку, выращенную в принадлежащем ему калининградском совхозе. Об этом заявил сам экс-мэр во вторник, 20 февраля.

В прошлом году агрокомплекс «Веедерн» Лужкова собрал 10 тыс. т зерна и на две трети готов обеспечить потребности Калининградской области в гречихе.

«Хотим через оптовое звено попасть в розницу, в «Пятерочки», «Копейки». Без всякого протежирования», — цитирует его «РИА Новости».

При этом он добавил, что предприятие по-прежнему требует инвестиций и до окупаемости далеко.

В августе сообщалось, что Лужков намерен открыть производство витаминов из вещества рутин, который получают из гречихи.

В разработку технологии уже вложено более 15 млн рублей. Кроме того, в Озерском районе Калининградской области для производства сырья 100 га были засеяны красной и белой гречихой.

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