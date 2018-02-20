В Госдуме предложили создать министерство виртуальной реальности

В Госдуме предложили создать министерство новых технологий и виртуальной реальности. С инициативой выступил зампред комитета ГД по образованию и науке Борис Чернышов, сообщает RT.

По словам депутата, современные технологии виртуальной реальности не ограничиваются компьютерными играми и их можно успешно использовать в образовании, спорте, военной подготовке, туризме и других областях.

Чернышов подчеркнул, что рынок технологий виртуальной реальности становится одним из самых перспективных и создание отдельного министерства поможет России стать передовой страной в данной сфере.

«Нельзя упускать подобный шанс и оставаться в стороне от развития технологий, способных совершить революцию в науке и обществе <…> Виртуальная реальность — это новое пространство человеческих возможностей, способное вывести развитие образования, науки, медицины, промышленности и многого другого на более высокий уровень», –– сказал политик.

Он отметил, что целью нового министерства станет поддержка, разработка и изучение отрасли виртуальной и дополненной реальности в России с использованием новых технологий для получения дополнительных доходов.

«Министерство поможет в цифровизации населения, что будет способствовать развитию экономики государства и укреплению благосостояния граждан страны», –– добавил Чернышов.

Так, например, врачи смогут вести удаленный прием больных, а школьники смогут легче запоминать материал с помощью «полного погружения».