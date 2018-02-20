Виктору Ану предложили работу в тренерском штабе сборной России

Шестикратный олимпийский чемпион Виктор Ан может продолжить работу в шорт-треке как тренер сборных России и Южной Кореи. Об этом «Известиям» сообщил источник в Олимпийском комитете России.

«После завершения карьеры Виктор может остаться в России и впоследствии войти в тренерский штаб сборной. Этот вопрос с Аном уже обсуждался — он обещал подумать и дать ответ», — пояснил собеседник издания.

В ближайшее время Виктор Ан должен принять решение относительно своей карьеры. О заинтересованности в сотрудничестве с известным спортсменом уже заявили в Союзе конькобежцев России (СКР) и Корейском союзе катания на коньках (KSU).

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Ан может войти в тренерский штаб сборной России