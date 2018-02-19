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Путин подписал пакет законов об амнистии капитала

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Президент России Владимир Путин подписал пакет документов об амнистии капиталов, соответствующие законы опубликованы на официальном портале правовой информации в понедельник, 19 февраля.

Первый этап амнистии прошел в 2015–2016 годах. В этот период российские налогоплательщики могли добровольно задекларировать свои активы и счета, находящиеся в иностранных юрисдикциях в обмен на освобождение от уголовной или административной ответственности, а также от уплаты налогов за прошлые периоды. Второй этап амнистии начнется с 1 марта и продлится до 28 февраля 2019 года, для граждан РФ сохранятся те же гарантии, что и на первом этапе.

Как уточняет «РИА Новости», граждане смогут указать в декларации счета (вклады) в зарубежных банках, как открытые на начало 2018 года, так и закрытые на дату представления декларации. Это возможно при условии, что такие закрытые счета открывались до 1 января 2018 года.

Ранее президент РСПП Александр Шохин заявил, что санкции положительно повлияли на программу амнистии капитала. 

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