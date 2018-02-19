Сибирская столица русского хоккея

Президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с губернатором Иркутской области Сергеем Левченко. Руководитель региона доложил об экономических показателях области и попросил о поддержке со стороны федерального центра в проведении в 2020 году чемпионата мира по хоккею с мячом. Для организации первенства потребуется 6 млрд рублей, часть затрат готов взять на себя бюджет субъекта. Глава государства пообещал помочь и выделить средства.

По словам губернатора, за последние два года объем валового регионального продукта Иркутской области вырос на 9,4%. А консолидированный бюджет побил рекорд и составил 164 млрд рублей.

— Основные драйверы — это налог на прибыль, он у нас вырос почти на 7 млрд рублей, и налог на доходы физических лиц, — пояснил Сергей Левченко. — Заработная плата растет по региону, поэтому неплохой результат.

Глава области отметил, что за 2016–2017 годы субъект практически вдвое увеличил отчисления в федеральный бюджет: было 90, стало 180 млрд.

— И, соответственно, этот коэффициент, когда на рубль поступивших федеральных средств у нас дополнительно 11 рублей мобилизовано, — подчеркнул он.

Также за два года в 3,8 раза увеличился объем средств, выделяемых на строительство и ремонт социальных объектов: за 2017 год на селе построено и отремонтировано 208 объектов.

— Помогли в прошлом году достаточно серьезно: почти 9 млрд рублей выделили муниципальным бюджетам, — рассказал Сергей Левченко. — Помогли в каком плане — увеличили их заинтересованность: налог по УСН [упрощенной системе налогообложения] — 30% оставили [в бюджетах муниципалитетов], программы разные, необходимые для области. И, таким образом, муниципальные бюджеты у нас средства получили.

— Отчего госдолг не меняется? — поинтересовался Владимир Путин.

Губернатор отметил, что он «достаточно маленький»: при 160 с лишним миллиардов рублей порядка 11%.

— Но он же не снизился? — уточнил глава государства.

— Снизился немного за прошлый год, но тут мы его держим для того, чтобы можно было варьировать, — отметил губернатор, добавив, что регион попал в программу поддержки регионального бюджета и около 700 млн рублей получает за счет снижения долга.

Положительная динамика, по словам Сергея Левченко, наблюдается и по задолженности по заработной плате: она снизилась в шесть раз, со 170 до 23 млн.

Владимир Путин поинтересовался спортивными успехами области, в частности развитием хоккея с мячом. Губернатор заверил главу государства, что субъект регулярно попадает в тройку призеров.

— У нас самая большая посещаемость из всех команд Российской Федерации, — заметил он. — Конечно, выходить на первое место очень непросто, потому что летом, вы знаете, особо не потренируешься, а зимой, особенно в этом году, три недели за 30, за 40 градусов, тоже особо…

— …Не побегаешь, — заметил президент.

— Не побегаешь, да. Хотя болельщиков при любой погоде достаточно много, приходят, — продолжил губернатор. — Поэтому мы немного рискнули, и в прошлом году я дал задание проектировщикам, чтобы они начали проектировать [крытый ледовый стадион]. Предпроектные проработки все сделали, организация — та, которая строит объекты в Красноярске. Они изготавливают из деревянных конструкций, изготавливают в Нижнем Новгороде; сама организация кемеровская, но она, наверное, практически единственная, которая у нас может так хорошо строить.

Уже в 2020 году, по словам Сергея Левченко, вместе с международной федерацией запланировано проведение чемпионата мира по хоккею с мячом.

— Конечно, это «трудная» возможность, но, наверное, мы можем успеть, мы готовы софинансировать, если вы нам поможете, — сказал он.

— Сколько? — уточнил президент.

— 6 млрд, — назвал нужную сумму губернатор.

— Это должна быть федеральная часть или всего? — снова уточнил глава государства.

— Нет, это общая, — подчеркнул Сергей Левченко.

Владимир Путин пообещал помочь и выделить средства, необходимые для проведения ЧМ.

В этот же день глава государства провел телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. По его итогам была отмечена положительная динамика развития российско-турецкого сотрудничества и "условлено о проведении в ближайшей перспективе ряда контактов на различных уровнях".

При обсуждении ситуации в Сирии особое внимание лидеры двух стран уделили вопросам дальнейшего укрепления взаимодействия в астанинском формате, отчается в сообщении пресс-службы Кремля по итогам переговоров. Стороны подтвердили готовность к тесной координации усилий России, Турции и Ирана в целях обеспечения эффективного функционирования зон деэскалации и продвижения политического процесса – в развитие договорённостей, достигнутых на Конгрессе сирийского национального диалога в Сочи.

Во время разговора была также отдельно затронута обстановка на северо-западе Сирии, в том числе - с учётом турецкой военной операции в районе Африна.