Шесть беспилотников задействованы в поисках разбившегося в Иране самолета

В Иране шесть беспилотных летательных аппаратов задействованы в поисках потерпевшего крушение пассажирского самолета ATR 72. Ранее Министерство транспорта и городского развития Ирана опровергло информацию об обнаружении обломков судна близ города Семиром в Исфахане.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на агентство FARS, беспилотники работают на высоте 4 тыс. м и совершают облеты труднодоступной местности.

Самолет ATR 72 авиакомпании Aseman Airlines следовал из Тегерана в Ясудж. Он пропал с радаров в воскресенье, 18 февраля, через 50 минут после начала полета. По предварительным данным, лайнер врезался в хребет горы Дена. На борту находились 60 пассажиров и шесть членов экипажа, все они погибли.