Найдены обломки разбившегося в Иране самолета ATR 72

Неподалеку от города Семиром обнаружены обломки разбившего самолета ATR 72 компании Aseman Airlines. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на замгубернатора провинции Бойерахмед и Кохгилуйе Ахмада Джафара Кохаргани.

Напомним, лайнер потерпел крушение 18 февраля в труднодоступной местности в провинции Исфахан. Самолет, выполнявший рейс Тегеран–Ясудж, пропал с радаров через 50 минут после начала полета. Воздушное судно врезалось в хребет горы Дена, в 25 км от места назначения.

На борту самолета находились 60 пассажиров и шесть членов экипажа. Ранее сообщалось, что все они погибли, однако представитель авиаперевозчика Мохаммад Табатабаи назвал такой вывод преждевременным.

Поиск обломков был осложнен из-за неблагоприятных погодных условий. Ранее МЧС России передало по запросу Ирана координаты места крушения ATR 72.