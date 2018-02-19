Демонтаж незаконных парковочных барьеров проходит в Липецке

Власти Липецка начали кампанию по демонтажу парковочных барьеров. Их устанавливают сами жители города во дворах из-за дефицита мест на автостоянках.

Как рассказал Lipetskmedia вице-мэр Михаил Щербаков, при городской администрации создана специальная комиссия, которая будет следить за тем, чтобы автовладельцы не захватывали земли, принадлежащие муниципалитету, и не устанавливали там парковочные заграждения. По его словам, к ответственности привлекаются все, невзирая на должности и «крутизну» госномеров.

Для того чтобы блокаторы были демонтированы, представители мэрии просят писать жалобы или звонить в единую диспетчерскую службу департамента ЖКХ. В этой связи чиновники напоминают о том, что ещё в 2014 году Липецкий городской Совет депутатов утвердил Правила благоустройства территорий областного центра. Согласно им, самовольное устройство мест для парковки, а также установка ограждающих их конструкций запрещены.