В основной программе прошедшей в Мюнхене конференции теме Украины было отведено 15 минут, для выступления Петра Порошенко. Это столько же, сколько получил в свое распоряжение Хашим Тачи, представлявший Косово. Многие эксперты и журналисты отметили в своих публикациях, что выступление Порошенко проходило в фактически пустом зале, а риторика президента Украины не вызвала интереса даже у той небольшой группы людей, которые присутствовали при его выступлении.



Порошенко в этом году также не пригласили ни на одну из панельных дискуссий в рамках конференции, после чего он был вынужден довольствоваться участием в организованном Фондом Виктора Пинчука Украинском ланче "Украина на передовой войны нового типа: уроки для Запада и перспективы для мира".

Основной задачей для Порошенко и украинской делегации стала актуализация вопроса, связанного с возможным введением миротворческого контингента в Донбасс. Такая постановка проблемы не стала неожиданностью для государств, вовлеченных в урегулирование конфликта. Очевидно, украинские представители, видя прогресс в диалоге помощника президента РФ Владислава Суркова и спецпредставителя Госдепартамента США Курта Волкера по вопросу урегулирования конфликта в Донбассе, попытаются перехватить инициативу и затруднить дальнейший поиск компромисса по линии Россия–США.

Специально для Мюнхена украинская делегация подготовила предложения о введении миротворческого контингента в Донбасс. Уместно остановиться на основных позициях данной инициативы.

Во-первых, разворачивание миротворческой миссии предполагается в несколько этапов. Предположительно это будут три стадии: начало миссии и обеспечение условий для ее развертывания (до двух месяцев), продвижение и установление контроля над границей (от двух месяцев) и начало подготовки инфраструктуры для проведения местных выборов (до шести месяцев).

Во-вторых, миротворческая миссия должна стать механизмом принуждения к выполнению Минских соглашений. При этом первый пункт Минских соглашений — прекращение огня —должен быть выполнен до начала развертывания миссии. Проведение местных выборов, реализация особого статуса и амнистия могут быть выполнены только после полного развертывания миротворческой миссии.

В-третьих, общая численность контингента — до 30 тыс. человек, в том числе 5 тыс. человек для активного наблюдения за 409 км международной границы между Украиной и Россией и 4 тыс. полицейского контингента.

И наконец, командование миссией будет осуществляться либо непосредственно ООН, либо представителем независимого международного контингента. Участниками миссии могут быть миротворцы из стран, не входящих в НАТО, приемлемые как для Украины, так и для России.

Как сразу становится видно из базовых пунктов инициативы, она напрямую противоречит Минским соглашениям. Удивительно, но авторы данного предложения полагают, что оно сможет быть узаконено Советом Безопасности ООН, и это при том, что в документе не говорится о прямых переговорах между Киевом, Донецком и Луганском. Также отсутствует пункт о необходимости получения согласия на миссию миротворцев со стороны ДНР и ЛНР. Закономерно, что вопрос границы между ДНР, ЛНР и Россией фактически фигурирует как основной и от него авторы инициативы предлагают отталкиваться для реализации политического трека, что напрямую противоречит последним договоренностям Суркова и Волкера о необходимости параллельности процессов по трекам безопасности и политики.

Неудивительно, что тема миротворцев для Донбасса совершенно неоднозначно была воспринята многими политиками и экспертами на Мюнхенской конференции. Так, Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг констатировал, что необходим больший прогресс в выполнении Минских соглашений, но в то же время «еще надо посмотреть, возможно ли это (введение миротворцев. — «Известия»)». В свою очередь, глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль четко заявил: «Мы должны добиться перемирия на Украине. Я считаю идею российского президента о голубых касках правильной. Если это удастся, то мы начнем пошагово снимать санкции».

Иными словами инициативы Украины и ее союзников не привели к широкому обсуждению среди стран, вовлеченных в урегулирование конфликта. Идея подменить миротворческую инициативу президента России Владимира Путина украинским вариантом не сработала. Как следствие, базовым остается российский проект о введении контингента для обеспечения безопасности представителей СММ ОБСЕ. Он и будет дальше обсуждаться представителями США и России и, скорее всего, станет основой для дальнейшей реализации Минских соглашений.

Автор — политолог

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