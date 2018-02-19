У православных христиан начался Великий пост

У православных христиан в понедельник, 19 февраля начался Великий пост, который продлится больше 40 дней и завершится на Пасху Христову 8 апреля.

Великий пост является самым строгим и продолжительным из всех. В это время Церковь призывает всех быть умеренными в еде и исключить из рациона молочные продукты, рыбу, мясо и яйца. Вместе с тем, отмечает телеканал «Звезда», в это время важно учитывать состояние здоровья. Так, от соблюдения правил обычно освобождаются беременные женщины, маленькие дети, люди, страдающие тяжелыми заболеваниями, и те, кто занимается тяжелым физическим трудом в силу своих профессиональных обязанностей. Кроме того, верующим в этот период рекомендуется ограничить участие в увеселительных мероприятиях, походах в кафе, ночные клубы, театры и кинотеатры.

Подробную инструкцию о том, как соблюдать Великий пост, опубликовала на своем сайте Русская православная церковь.

Ранее портал iz.ru сообщал, что Русская церковь не рассматривает переход на григорианский календарь.