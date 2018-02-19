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Названы самые популярные у туристов российские регионы

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Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко
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Лидерами внутреннего туризма среди регионов РФ в 2017 году стали Краснодарский край, Московская области и Республика Крым. Об этом сообщили в пресс-службе аналитического агентства ТурСтат.

По данным агентства, в прошлом году Краснодарский край посетили 15,8 млн туристов, Московскую область — 14,1 млн туристов, Крым — 5,4 млн туристов. Также высокие темпы роста внутреннего туризма в 2017 году продемонстрировали Ярославская область (прирост на 24%), Приморье (20%), Карачаево-Черкессия (20%). Всего по России в прошлом году путешествовали 56,5 млн туристов, что на 3% выше по сравнению с показателями 2016 года. Крое того, за 9 месяцев 2017 года въездных туристических поездок в Россию совершили 19 млн иностранцев.

Как сообщает «ТВ Центр», при составлении рейтинга аналитики не учитывали показатели Москвы (больше 21 млн туристов) и Санкт-Петербурга (7,5 млн туристов).

Ранее портал iz.ru сообщал, Минфин поддержал право регионов на введение туристического сбора.

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