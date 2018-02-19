Прямой эфир

Уволен заперший школьницу в маршрутке челябинский водитель

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Челябинске водитель, заперший школьницу в маршрутке, лишился работы. Об этом сообщил глава городского управления транспорта Роман Болотов, сославшись на официальное письмо от перевозчика.

По словам Болотова, которые приводит ИА «Ура.ру», об инциденте стало известно мэру Челябинска. Евгений Тефтелев считает, что «с подобными водителями надо поступать жестко» и что при возникновении подобных инцидентов необходимо расторгать договоры с перевозчиками.

Глава транспортного управления рассказал агентству и о результатах проверки по факту инцидента. Выяснилось, что терминал в маршрутном автобусе был исправен, однако водитель его отключил, поскольку не хотел работать по безналичному расчету.

Портал iz.ru 15 февраля сообщил о том, что водитель маршрутного такси отказался выпускать 13-летнюю школьницу из салона из-за того, что у нее не было денег на оплату проезда. Она хотела рассчитаться транспортной картой, однако, по словам водителя, терминал не работал.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Безбилетников могут перестать высаживать из транспорта на мороз
Кондуктор в Кургане выгнал пассажиров на мороз из-за отсутствия сдачи

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017