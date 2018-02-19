Уволен заперший школьницу в маршрутке челябинский водитель

В Челябинске водитель, заперший школьницу в маршрутке, лишился работы. Об этом сообщил глава городского управления транспорта Роман Болотов, сославшись на официальное письмо от перевозчика.

По словам Болотова, которые приводит ИА «Ура.ру», об инциденте стало известно мэру Челябинска. Евгений Тефтелев считает, что «с подобными водителями надо поступать жестко» и что при возникновении подобных инцидентов необходимо расторгать договоры с перевозчиками.

Глава транспортного управления рассказал агентству и о результатах проверки по факту инцидента. Выяснилось, что терминал в маршрутном автобусе был исправен, однако водитель его отключил, поскольку не хотел работать по безналичному расчету.

Портал iz.ru 15 февраля сообщил о том, что водитель маршрутного такси отказался выпускать 13-летнюю школьницу из салона из-за того, что у нее не было денег на оплату проезда. Она хотела рассчитаться транспортной картой, однако, по словам водителя, терминал не работал.