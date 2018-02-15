Водитель запер школьницу в маршрутке за неоплату проезда в Челябинске

Челябинский водитель не выпускал 13-летнюю школьницу из маршрутки из-за того, что у нее не оказалось наличных на оплату проезда.

Девочка хотела оплатить проезд транспортной картой. Однако водитель заявил, что терминал не работает. Когда маршрутка подъехала к нужной школьнице остановке, перевозчик не стал останавливаться и проехал мимо. Затем водитель всё же остановил автобус, но двери не открыл, сообщает ИА «Ура.ру».

Очевидцы сообщают, что сначала другие пассажиры не реагировали на конфликт. Затем все-таки одна из женщин заплатила за школьницу. Только тогда водитель выпустил девочку из маршрутки.

Управление транспорта Челябинска уже порекомендовало руководителю компании-перевозчика уволить водителя, иначе инцидент будет учтен на конкурсе по распределению маршрутов.