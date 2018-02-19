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Два человека погибли при прорыве трубы с горячей водой в Астрахани

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Фото: РИА Новости/Мария Полежаева
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Следователи начали проверку после гибели двух пенсионеров в результате прорыва трубы с горячей водой в Астрахани. Об этом сообщил старший помощник руководителя регионального следственного управления СКР Андрей Хегай.

Отмечается, что пожилые люди погибли из-за полученных ожогов. По словам представителя СК, тела 71-летнего мужчины и 78-летней женщины были обнаружены в ночь с 13 на 14 февраля.

«Установлено, что в ночь с 13 на 14 февраля 2018 года в одной из квартир по улице Зеленой Ленинского района Астрахани, в которой проживали супруги пенсионного возраста, произошел прорыв трубы с горячей водой. Соседи позвонили в службу спасения и детям супружеской пары», –– цитирует ТАСС сообщение СК.

Прибывшие на место происшествия спасатели и родственники обнаружили тела пенсионеров без признаков жизни.

Следователи намерены проверить действия управляющей компании, обслуживающей дом.

12 февраля портал iz.ru сообщал, что прорыв трубы с горячей водой произошел в районе набережной канала Грибоедова в Санкт-Петербурге. В зоне прорыва оказались 40 жилых домов и два детсада. При этом горячая вода в дома поступать продолжала, ограничения коснулись только отопления.

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