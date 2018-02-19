Около 800 человек отпраздновали Масленицу в Торонто

Около 800 человек в воскресенье отпраздновали Масленицу в канадском Торонто, мероприятия проходили в северной части города, сообщил руководитель группы «Русская Канада» Леон Мицнер.

«Масленицу мы отмечали в течение дня на территории школы, где изучают русский язык. Часть мероприятий проходили на улице, а часть — в актовом зале учебного заведения. По нашей оценке, в гуляньях приняли участие около 800 человек», — приводит его слова ТАСС.

Мицнер сообщил, что на празднование Масленицы пришло также много семей канадцев, проживающих в этом районе. Гостей угощали блинами, варениками, красной икрой, сметаной, добавил он. Кроме этого, прошли праздничный концерт и разнообразные конкурсы.