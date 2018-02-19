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Джазовый скрипач Локвуд скончался на 63-м году жизни

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Фото: Global Look Press/Jean Marc Quinet
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Во Франции скончался джазовый музыкант Дидье Локвуд. Ему было 62 года. 

Локвуд считается одним из лучших джазовых скрипачей в мире, духовным преемником и наследником легендарного Стафана Граппелли.  

«Его супруга и три дочери с грустью объявляют о внезапной кончине Локвуда», — пишет агентство France Presse.

Причина смерти джазового исполнителя не называется.

Музыкант родился в Кале в 1956 году. В его музыкальной копилке — более 20 джазовых альбомов. Локвуд изобрел уникальную манеру французского джаза в стиле фьюжн, он является обладателем «золотых» дисков, одним из лучших исполнителей кельтской и знатоком восточной музыки и культуры.

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