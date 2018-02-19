Джазовый скрипач Локвуд скончался на 63-м году жизни

Во Франции скончался джазовый музыкант Дидье Локвуд. Ему было 62 года.

Локвуд считается одним из лучших джазовых скрипачей в мире, духовным преемником и наследником легендарного Стафана Граппелли.

«Его супруга и три дочери с грустью объявляют о внезапной кончине Локвуда», — пишет агентство France Presse.

Mort du violoniste de jazz Didier Lockwood à l'âge de 62 ans #AFP pic.twitter.com/rTsBuE3aFa — Agence France-Presse (@afpfr) February 18, 2018

Причина смерти джазового исполнителя не называется.

Музыкант родился в Кале в 1956 году. В его музыкальной копилке — более 20 джазовых альбомов. Локвуд изобрел уникальную манеру французского джаза в стиле фьюжн, он является обладателем «золотых» дисков, одним из лучших исполнителей кельтской и знатоком восточной музыки и культуры.