Джазовый скрипач Локвуд скончался на 63-м году жизни
Во Франции скончался джазовый музыкант Дидье Локвуд. Ему было 62 года.
Локвуд считается одним из лучших джазовых скрипачей в мире, духовным преемником и наследником легендарного Стафана Граппелли.
«Его супруга и три дочери с грустью объявляют о внезапной кончине Локвуда», — пишет агентство France Presse.
Причина смерти джазового исполнителя не называется.
Музыкант родился в Кале в 1956 году. В его музыкальной копилке — более 20 джазовых альбомов. Локвуд изобрел уникальную манеру французского джаза в стиле фьюжн, он является обладателем «золотых» дисков, одним из лучших исполнителей кельтской и знатоком восточной музыки и культуры.