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Первый студенческий телеканал начнет вещание в России с 25 февраля

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Первый всероссийский телеканал для студентов начнет вещание в РФ с 25 февраля.

Молодые специалисты будут готовить контент на такие темы, как образование, наука, творчество, спорт, культура, волонтерство, а также политика.

Как рассказали в Международной ассоциации студенческого телевидения (МАСТ), сначала канал будет работать в формате круглосуточного IP-вещания, а затем перейдет в кабельные и спутниковые сети.

Его основными задачами являются формирование активной гражданской позиции у молодежи и повышение качества контента в медиацентрах высших учебных заведений, сообщает «Федеральное агентство новостей».

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