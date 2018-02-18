Первый студенческий телеканал начнет вещание в России с 25 февраля

Первый всероссийский телеканал для студентов начнет вещание в РФ с 25 февраля.

Молодые специалисты будут готовить контент на такие темы, как образование, наука, творчество, спорт, культура, волонтерство, а также политика.

Как рассказали в Международной ассоциации студенческого телевидения (МАСТ), сначала канал будет работать в формате круглосуточного IP-вещания, а затем перейдет в кабельные и спутниковые сети.

Его основными задачами являются формирование активной гражданской позиции у молодежи и повышение качества контента в медиацентрах высших учебных заведений, сообщает «Федеральное агентство новостей».