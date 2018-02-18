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Катавшаяся с горки девочка разбилась об дерево под Саратовом

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11-летняя девочка погибла под Саратовом после того, как врезалась в дерево на ледянке, катаясь с горки. Об этом сообщили в СУ СК РФ по Саратовской области.

Трагедия произошла в субботу, 17 февраля, на окраине города Калининска. На горку ребенка привела семья. Во время одного из спусков девочка столкнулась с деревом и от полученных травм скончалась в машине скорой помощи, сообщает телеканал «360».

Следователи проводят проверку по данном факту. По ее результатам будет принято процессуальное решение. Следователи напоминают родителям о необходимости заботиться о безопасности детей во время участия в разных зимних играх и развлечениях.

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