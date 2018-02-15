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Шестилетний ребенок выпал из окна в Приамурье

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Шестилетний мальчик погиб, выпав из окна многоэтажного дома в городе Зея Амурской области. Об этом в четверг сообщает региональное следственное управление СКР.

«Погиб ребенок 2011 года рождения. Сейчас следователи выясняют обстоятельства трагедии. Происшествию будет дана правовая оценка», — уточнил помощник руководителя СУ СК РФ по Амурской области Алексей Лубинский.

По факту гибели ребенка возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

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