Камеры наблюдения сняли на видео похищение ребенка в Санкт-Петербурге

Двое неизвестных похитили 9-летнюю девочку по пути в школу в Санкт-Петербурге, инцидент записан уличной камерой видеонаблюдения.

Школьницу сопровождал ее дедушка. На кадрах видно, что на улице к родственникам подошли двое неизвестных. Один подхватил девочку и потащил ее к стоящему поблизости автомобилю, второй завязал драку. После непродолжительной борьбы ребенка увезли в неизвестном направлении.

Мать похищенной девочки считает, что нападение было организовано ее бывшим мужем, сообщает 78.ru. Женщина пыталась связаться с экс-супругом и просила дать поговорить с дочерью.

По словам петербурженки, у нее есть документ, который подтверждает, что ребенок категорически отказывается жить с отцом.